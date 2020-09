Rachel Sheherazade não terá contrato renovado e deixará SBT

A jornalista Rachel Sheherazade foi informada, nesta segunda-feira (7), de que não terá o seu contrato renovado com o SBT, emissora sediada em Osasco. A jornalista deve permanecer na emissora até o término de seu contrato, nos próximos dias.

A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do portal UOL. O alto salário e as relações estremecidas com Sílvio Santos, por quem já foi muito querida, seriam os motivos da não renovação do contrato com o SBT.

De acordo com o colunista, mesmo diante das especulações de que a jornalista deixaria o quadro de funcionários da equipe de jornalismo da emissora, fontes seguras de dentro do SBT teriam dito que havia esperança de que o “dono do baú” pudesse mudar de ideia até ontem, o que não aconteceu.

A profissional está na emissora há nove anos. No entanto, Sílvio Santos não teria gostado der seus comentários polêmicos em relação a diversos assuntos e chegou a impedir que ela apresentasse sua opinião no telejornal.

Recentemente, Sheherazade foi tirada das edições de sexta-feira do jornal “SBT Brasil”, do qual é a titular, sem aviso prévio. Segundo o site “Notícias da TV”, este episódio teria sido o ápice das desavenças entre a jornalista e Sílvio Santos.