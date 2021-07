Radares em Osasco são aprovados em teste do Ipem-SP

Radares localizados em três pontos de Osasco foram aprovados em testes realizados pelo Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), nesta quarta-feira (14).

Foram verificados pelo Ipem-SP equipamentos de fiscalização localizados nos seguintes pontos da cidade de Osasco: avenida Domingos Odália Filho, próximo da Rua Cipriano Tavares; avenida Dr. Martin Luther king, nº 980; e Avenida Prefeito Hirant Sanazar, próximo ao nº 1875.

Diariamente, o Ipem-SP realiza a verificação metrológica dos radares, instrumentos utilizados para medir e registrar velocidade destinados ao monitoramento do trânsito, em todo o estado. Conforme a Portaria Inmetro 544/2014, é obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo.

A verificação metrológica no radar leva de 20 minutos a uma hora e envolve os fiscais do Ipem-SP e a equipe da empresa responsável pelo instrumento. Caso o equipamento seja aprovado, recebe um certificado válido por um ano. Quando há reprovação a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro.

O Ipem-SP é autarquia do governo do estado vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro.