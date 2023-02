Radares em Osasco têm verificação agendada para amanhã (7); veja quais são

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e órgão delegado do Inmetro fará verificação metrológica de cinco radares em Osasco nesta terça-feira (7), a partir das 10h. O objetivo é aferir a correção da marcação feita pelos equipamentos e assim, proteger o consumidor.

Veja quais serão verificados:

Avenida Leonil Crê Bortolosso, próximo ao Colégio Pio XI, sentido bairro/centro;

Avenida Hilário Pereira de Souza, nº 492, sentido centro/bairro;

Avenida Getúlio Vargas, próximo à rua Calixto Barbieri;

Avenida dos Autonomistas, próximo ao nº 1400, sentido centro/bairro;

Avenida dos Autonomistas, próximo ao nº 5693, sentido bairro/centro.

De acordo com o orgão, os instrumentos utilizados para medir e registrar velocidade destinados ao monitoramento do trânsito, conforme a Portaria Inmetro 158/2022, têm a verificação metrológica anual obrigatória ou toda vez que o equipamento passar por reparo.

A ação no radar leva de 20 minutos até uma hora e envolve os fiscais do Ipem-SP e a equipe da empresa responsável pelo instrumento.

Em caso de chuva, a verificação é cancelada. O cancelamento também pode ocorrer poucas horas antes do agendado, conforme solicitação dos agentes de trânsito ou empresa responsável pelo equipamento.

Caso o equipamento seja aprovado, o equipamento recebe um certificado válido por um ano. Quando há reprovação a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro.

Em caso de excesso de velocidade, para aplicação de multas, o equipamento precisa estar verificado pelo Ipem-SP ou, o motorista poderá até recorrer se for multado por um equipamento não verificado ou com verificação vencida.

A ação será realizada pela equipe de fiscalização da regional do instituto da zona oeste da capital.

Objetivo é verificar se a leitura dos radares está em conformidade com a velocidade permitida na via pública, bem como se a velocidade que o radar marca dos veículos está correta e de acordo com a legislação.