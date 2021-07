Rafinha Bastos é a cara do marido de Cleo Pires e brinca com semelhança: “Casei”

O humorista Rafinha Bastos brincou com a semelhança dele com o marido de Cleo Pires, o empresário Leandro D’Lucca, com quem a atriz se casou na sexta-feira (9), no civil e com uma cerimônia íntima, em Minas Gerais.

Nas redes sociais, Rafinha compartilhou uma foto do casamento de Leandro e Cleo e escreveu: “Casei”, em referência à semelhança entre ele e Leandro.

Cleo compartilhou imagens do casamento no Instagram nesta segunda-feira (12).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cleo (@cleo)