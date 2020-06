Rafinha Bastos se pronuncia sobre caso PC Siqueira: “quero que pague pelos crimes” | Vídeo

O influenciador digital e humorista Rafinha Bastos se pronunciou sobre a acusação de pedofilia contra PC Siqueira, parceiro dele no canal no Youtube Ilha de Barbados, extinto após as denúncias virem à tona. “Estou com muita raiva”, diz Rafinha, em vídeo compartilhado nas redes sociais (assista abaixo). “Quero que pague pelos crimes”.

Rafinha Bastos também diz temer que PC Siqueira cometa suicídio. “Não quero que ele se mate. Apesar de toda a raiva que eu estou, não quero. Quero que pague pelos crimes. Que viva, que pague pelos crimes, que diga que crimes são esses”. Rafinha também pede punição também para a mãe da criança envolvida no suposto crime.

Em uma suposta conversa por mensagens vazada nas redes sociais na semana passada, um homem que seria PC Siqueira diz que se sentia excitado quando uma mulher com quem se relacionava mandava imagens da filha, de seis anos, nua, para ele pela internet.

PC Siqueira disse que inicialmente que a denúncia tratava-se de fake news. Depois, em um áudio que supostamente seria do influenciador, o crime é admitido. Desde então, PC Siqueira não se manifestou publicamente.

O outro parceiro dele no Ilha de Barbados, Cauê Moura, declarou que “o benefício da dúvida se esgotou”.