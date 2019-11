Ramada Hotel inaugura 2ª unidade em Osasco

Na quarta-feira (06), a rede Ramada Hotel inaugura sua segunda unidade em Osasco, na avenida Santo Antônio, 1.453, Vila Osasco.

De acordo com Cristina Matsumoto, diretora de Operações do hotel, Osasco é parte fundamental na estratégia de expansão da rede. “A marca Ramada, reconhecida internacionalmente pelo alto padrão de qualidade e bons serviços, é um ícone da hotelaria mundial. A bandeira responde perfeitamente às demandas de viajantes a negócio que se hospedam em Osasco. A cidade tem o 6º maior PIB do País e o 2º do estado de São Paulo, atrás apenas da Capital, por conta de sua pujança econômica, constituída principalmente pela atividade industrial, comercial e de serviços”, afirma a executiva.

O novo Ramada Hotel & Suites Osasco oferece 150 apartamentos, com metragens variando entre 30 m² e 39 m². O empreendimento conta com uma estrutura diferenciada para a realização de eventos corporativos e sociais, em um ambiente com capacidade para receber até 800 pessoas, em formato auditório.

A gerência geral do Ramada Hotel & Suites Osasco fica a cargo de Sérgio Silva. O profissional está no mercado hoteleiro há 21 anos e tem passagens em redes hoteleiras internacionais e nacionais, especificamente em resort e hotéis de médio e grande porte nos segmentos de lazer e business.

Serviço

Novo Ramada Hotel em Osasco

Endereço: Av. Santo Antônio, 1453

Vila Osasco, em Osasco (SP) – CEP: 89023-000

Tel.: (11) 4862-3170

Reservas: [email protected]