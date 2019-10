Raposo Tavares ganha novos radares entre Cotia e SP

Dois trechos da rodovia Raposo Tavares entre Cotia e São Paulo vão receber novos radares. Os equipamentos são instalados pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) em ambos os sentidos da pista no Km 17,6, na região Jardim Boa Vista (Zona Oeste da Capital), enquanto suportes para radares já foram implantados no Km 34 em Cotia, no sentido do interior, segundo o portal Cotia e Cia.

Os novos radares contam com OCR (reconhecimento óptico de caracteres) e devem fiscalizar, além do cumprimento das leis de trânsito, dados vinculados à Segurança Pública, como registros criminais do veículo (roubo, furto e alertas internos) e irregularidades administrativas do carro (como não pagamento de IPVA e licenciamento).

Os equipamentos fazem parte de um pacote de investimentos de R$ 12,6 milhões em fiscalização viária anunciados pelo governo do estado em agosto, que incluem um total de 220 equipamentos em pontos fixos com OCR e outros dois móveis para leitura de placas, 1,3 mil tablets e 1,3 mil impressoras portáteis para registrar autos de infração nas rodovias paulistas.