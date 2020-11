Reality brasileiro de drags Nasce Uma Rainha chega à Netflix

O reality show brasileiro de drags queens Nasce Uma Rainha chegou à Netflix nesta quarta-feira (11). A produção, que tem seis episódios, é apresentada pela cantora Gloria Groov e a performer Alexia Twister.

Na dinâmica do programa, as apresentadoras vão apadrinhar um candidato a drag. Em seguida, ele passará por aulas de maquiagem, montagem de look e precisará definir seu estilo de performance. Ao longo do reality, os participantes viverão uma verdadeira jornada de autoconhecimento ao lado de suas madrinhas.

Outras estreias

A Netflix liberou, também nesta quarta-feira (11) a primeira temporada da série The Liberator. Entre as estreias de destaque estão ainda os filmes Jurassic World: Reino Ameaçado e Uma Invenção de Natal.

