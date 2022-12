Recém-inaugurada em Alphaville, Bráz é eleita a 5ª melhor pizzaria do mundo

A Bráz Trattoria, que abriu as portas recentemente no Shopping Tamboré, em Alphaville, Barueri, foi eleita a quinta melhor pizzaria do mundo no ranking “50 Top World Artisan Pizza Chains 2022”.

O Top 50 Artisan Pizza Chains é o pioneiro e maior guia italiano do setor. Para o ranking mundial, são levados em consideração todos os estilos de pizza propostos, desde que o preparo seja de forma artesanal.

A pizzaria Da Michele, na Itália, lidera a lista. Em segundo lugar está a Big Mamma Group, que fica na França; seguida por Grosso Napoletano, na Espanha; e a italiana Berberè. O ranking conta ainda com as pizzarias 400 Gradi, nos Estados Unidos; Pizza Pilgrims, na Inglaterra; Errico Porzio, na Itália; Luigia, na Suíça; e a décima melhor é a italiana Sorbillo.

Além de figurar o quinto lugar no levantamento, a Bráz levou ainda o prêmio “Goeldlin de Melhor Serviço de Entrega do ano” no “50 Top Pizza”. Na região, a rede conta com a Bráz Trattoria, uma extensão da casa-mãe (que fica em São Paulo), localizada no Shopping Tamboré.

Confira o top 10 das melhores pizzarias do mundo:

1ª – Da Michele (Itália)

2ª – Big Mamma Group (França)

3ª – Grosso Napoletano (Espanha)

4ª – Berberè (Itália)

5ª – Bráz Pizzaria (Brasil)

6ª – 400 Gradi (Estados Unidos)

7ª – Pizza Pilgrims (Inglaterra)

8ª – Errico Porzio (Itália)

9ª – Luigia (Suíça)

10ª – Sorbillo (Itália)

O ranking completo pode ser visto no site www.50toppizza.it/

Conheça a Bráz

A Bráz é uma homenagem às primeiras pizzarias do Brasil, aquelas dos imigrantes italianos de São Paulo. Desde 1998, quando abriu a primeira unidade, em Moema, São Paulo, apresenta seus discos com centro de espessura média-fina e bordas mais altas, bem aeradas, que recebem coberturas que partem de combinações tradicionais, mas incorporam, com zelo, preferências locais.

Molho de tomates italianos, camadas generosas de queijo de alta qualidade, embutidos artesanais, inovações com cara de clássicos (como a Caprese ou a Bráz) e o rigoroso preparo no forno a lenha fizeram da Bráz um sucesso, replicado em novas unidades ao longo dos anos, totalizando, em 2022, nove unidades em São Paulo, Campinas e Rio.

Nestas mais de duas décadas, seu Festival Fora de Série tornou-se um símbolo da busca diária pela melhor experiência. Novos produtos surgiram, caso do sempre aguardado panetone e vinhos de rótulo próprio feitos por vinícolas históricas.