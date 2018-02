Recém nascida dada como morta em Carapicuíba é encontrada respirando ao chegar ao IML de Osasco

Uma bebê recém-nascida foi dada como morta pelos médicos do hospital Alpha Med, em Carapicuíba, na grande São Paulo, na segunda-feira (12). Porém, na chegada do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Osasco, o motorista da funerária responsável pelo transporte descobriu que ela estava respirando.

O caso aconteceu nesta segunda-feira (12). O motorista Cláudio Silva, de 37 anos, foi quem atendeu ao chamado para retirar o corpo da bebê e levar ao IML. Ele relatou à reportagem do portal R7 que quando pegou a bebê no hospital para colocar na urna de transporte ela estava imóvel e com coloração roxa. No entanto, quando chegou ao IML de Osasco percebeu que a recém nascida estava viva. “Quando tirei ela da urna para pôr na mesa [do IML], percebi que a cor tinha mudado e ela estava se mexendo. Ela tinha voltado a respirar”, relatou à reportagem.

Neste momento ele disse que começou a gritar e um funcionário do IML chamou um médico, que confirmou que a menina estava respirando. “Ele disse para voltar para o hospital o mais rápido possível”, contou o motorista. Silva imediatamente retornou ao Alpha Med com o bebê e em seguida registrou um boletim de ocorrência no 1º DP de Carapicuíba.

A mãe da recém nascida é Ana Caroline da Silva, de 18 anos. Na segunda feira, 12, com seis meses de gestação, ela entrou em trabalho de parto prematuro. A mãe deu a luz luz no Hospital Alpha Med às 21h55, e a bebê pesava apenas 700 gramas.

Segundo o pai da criança, Leonardo José Ferreira Lira, 19 anos, o parto parecia ter ocorrido bem. Mas “a médica disse que ela não tinha mais chance, estava morta. Ela nem chorou”, contou o pai.

A mãe e a bebê foram transferidas para o Hospital e Maternidad Sino Brasileiro, em Osasco, na manhã desta terça (13). O pai conta que já viu a filha depois do ocorrido e que ela passa bem. O quadro, no entanto, é bastante delicado.

Em nota, o hospital Alpha Med informou que abriu sindicância para apurar o ocorrido. AA umidade médica esclareceu também que está dando toda assistência à família e à bebê, que está “sob os melhores cuidados médicos e assistenciais”.

O caso agora deverá ser objeto também de investigação policial para apurar as circunstâncias do ocorrido.

