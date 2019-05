Rede de hipermercados abre mais de 100 vagas para promotores de vendas

Uma rede de hipermercados está com mais de 100 vagas temporárias, com chance de efetivação, abertas para promotores de vendas em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapecerica da Serra e Guarulhos e na região do Butantã, na cidade de São Paulo.

O salário é R$ 1.347,00 mais vale-transporte. O empregador fornece refeição no local de trabalho. A jornada é em escala 6×1, das 11h40 às 20h (2×1 domingos).

As vagas são para pessoas de 18 a 35 anos, de ambos os sexos, com experiência com vendas.

COMO SE CANDIDATAR

Publicidade

O processo seletivo é realizado pelo Grupo Mazzini. Mais informações sobre as vagas e como se candidatar pelo WhatsApp (11) 99753-1116.