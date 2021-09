Rede mexicana de mercados OXXO anuncia chegada a Osasco

No Brasil desde o ano passado, a rede mexicana de mercados OXXO anunciou que vai abrir em Osasco sua primeira loja na região. O local exato e previsão para inauguração ainda não foram divulgados.

O anúncio da chegada da OXXO a Osasco foi feita pelo prefeito Rogério Lins (Podemos) nas redes sociais na noite desta quinta-feira (23). “A maior rede de mercados de proximidade da América Latina escolheu Osasco para abrir sua primeira loja da região, contribuindo para a geração de muitos empregos e renda para nossa população”, declarou.

De acordo com o CFO mexicano da empresa, Omar Gonzalez, a unidade de Osasco será a primeira de dezenas de unidades na região.

Fundada no México há quatro décadas, a OXXO conta atualmente com mais de 19 mil lojas, também no Chile, Colômbia, Peru e, desde o ano passado, Brasil, com unidades nas cidades de São Paulo, Campinas e Jundiaí. A operação brasileira da marca é gerida pelo Grupo Nós, joint venture da Raízen e Femsa Comercio.

“O mercado Oxxo é a maior rede de proximidade da América Latina e chega à maior cidade do País oferecendo todos os seus diferenciais: praticidade, agilidade e preço justo”, diz o CEO do Grupo Nós, Rodrigo Patuzzo.