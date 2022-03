Rede mexicana OXXO abre terceiro mercado 24 horas em Osasco

A rede mexicana de mercados OXXO abre, nesta terça-feira (22), mais uma unidade em Osasco. Localizado na rua Antônio Agú, este é o centésimo mercado 24 horas da rede no Brasil e a terceira na cidade.

publicidade

Um dos destaques do mercado é a padaria, com produção própria de pães, disponíveis sempre fresquinhos para os clientes. Há também um Food Service completo com grande variedade de salgados, sanduíches, pizzas, refeições prontas, sobremesas e bebidas quentes e geladas.

Outro diferencial do OXXO são as bebidas. Sucos, refrigerantes, água e cerveja estão sempre gelados devido ao sistema especial de abastecimento das geladeiras. Com o Walk In Cooler, o estoque permanece atrás das prateleiras e a reposição dos produtos é feita por trás, garantindo que as bebidas disponíveis na frente são frente são aquelas com maior tempo de refrigeração.

publicidade

“É com muito orgulho que anunciamos a abertura do centésimo OXXO, um importante marco pouco tempo após a chegada ao país, no final de 2020. Com uma operação consolidada, conquistamos este número simbólico de unidades espalhadas em diversas cidades, sempre fiéis ao nosso propósito de estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, facilitando sua rotina”, comenta Rodrigo Patuzzo, CEO do Grupo NÓS.

OXXO chegou ao Brasil no final de 2020, abrindo suas primeiras unidades em Campinas e, em seguida, em Jundiaí. Em junho de 2021, a marca desembarcou na capital paulista, com mercados de proximidade no Centro e na Zona Sul de São Paulo.

publicidade

Desde janeiro de 2022, opera uma unidade na região central de Osasco, na rua Dona Primitiva Vianco e outra na Avenida Olavo Bilac, aberta em março e, agora, o OXXO 100, que acaba de ser inaugurado na Rua Antônio Agú. A operação brasileira da marca é gerida pelo Grupo Nós, joint venture da Raízen e Femsa Comercio.