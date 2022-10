Referência em gastronomia italiana, Bráz Trattoria abre as portas em Alphaville

A Bráz Trattoria, referência em gastronomia italiana, acaba de inaugurar uma unidade no Shopping Tamboré, em Alphaville, Barueri. O espaço é uma extensão da casa-mãe da marca, que fica na zona Sul de São Paulo.

A nova casa em Alphaville foi projetada pelas arquitetas do Studio Memola para receber até 140 pessoas. Espaço conta com paredes de vidro, tijolinhos à mostra, além de vários quadros pendurados que compõem a decoração.

Há ainda uma varanda que oferece um clima mais intimista, e um bar para quem gosta de acompanhar de perto o trabalho do bartender no balcão. A adega da casa contra com cerca de 40 rótulos de vinhos nacionais e importados.

No cardápio, além de pizzas, o cliente encontra pastas frescas feitas diariamente na casa e secas italianas, além de panini preparados com focaccia artesanal, acompanhados de salada orgânica.

O Tiramisù se destaca entre as sobremesas. E para beber, a rede conta com uma carta de coquetéis, na qual destacam-se três versões de Negroni, coquetéis clássicos e não alcoólicos, soda italiana e o novo Limoncello Bráz.

SERVIÇO

Bráz Trattoria

Endereço: Shopping Tamboré (Avenida Piracema, 669, Barueri)

Horário de funcionamento: segunda a quarta-feira, das 11h45 às 15h e das 18h às 22h. Quinta e sexta-feira, das 11h45 às 15h30 e das 18h às 23h. Sábado, das 12h às 23h. Domingo das 12h às 22h

Telefone: (11)5990-3104