Reforma da rodoviária de Osasco está prevista para começar em janeiro

Muito aguardada por passageiros e pela população osasquense, a reforma e modernização da rodoviária de Osasco já tem data para ser iniciada. As obras estão previstas para começarem em janeiro de 2024, segundo informações do prefeito Rogério Lins (Podemos).

O Terminal Rodoviário de Osasco está localizado na Rua Erasmo Braga, 1.500, Presidente Altino. Na terça-feira (17), Rogério Lins disse que o projeto executivo da reforma está concluído e prevê adequações no prédio, banheiros, salas administrativas, bilheterias e plataformas.

De acordo com o secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro, entre o final deste mês e início do próximo, será aberta licitação para a escolha da empresa que ficará responsável pelo serviço. O tramite licitatório dura em média 60 dias, ainda segundo o secretário.

“Nossa cidade precisava de uma rodoviária mais moderna para melhor atender nossos munícipes e visitantes. Poderíamos começar as obras em 60 dias, mas isso coincidiria com as festas de fim de ano, então decidimos iniciar em janeiro”, disse o prefeito.

Por estar localizado ao lado da estação de trem e contar com pontos de táxis, o terminal rodoviário de Osasco facilita as conexões dos passageiros que têm como destino os diversos bairros da cidade e também com cidades vizinhas, como Carapicuíba, Barueri, Itapevi e Jandira.

As empresas de ônibus que servem a rodoviária de Osasco oferecem viagens para alguns destinos do interior e litoral paulista e algumas capitais brasileiras.