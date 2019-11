Reforma do PS do Santo Antonio começa na segunda (11) e deve durar 3 meses

Reforma do PS do Santo Antonio começa na segunda (11) e deve...

Começa na segunda-feira (11) a reforma do Pronto-Socorro do Jardim Santo Antônio, em Osasco. O local ficará interditado para os atendimentos de urgência e emergência, que serão transferidos para unidades próximas, mas vai manter o funcionamento da ala pediátrica.

De acordo com a Prefeitura de Osasco a reforma deve durar cerca de três meses. Além da manutenção nas partes elétrica e hidráulica, serão revitalizadas as áreas de coleta de exames, salas de internação e medicação, banheiros, almoxarifado de medicamentos, recepção e áreas externas. A unidade também receberá câmeras de videomonitoramento.

“Com essa reforma daremos um atendimento de melhor qualidade para a população. Iremos fazer do Pronto-Socorro do Santo Antônio um dos mais modernos e melhores equipamentos de saúde da nossa cidade”, disse o prefeito Rogério Lins, que visitou o local nesta quarta-feira (6) e conversou com pacientes sobre as melhorias.

Localizado na Avenida João de Andrade, nº 958, o Pronto-Socorro Santo Antônio realiza cerca de 18 mil atendimentos por mês.