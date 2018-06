Reforma e ampliação da Zoonoses de Barueri deve ser concluída em abril de 2019

Segundo a Prefeitura de Barueri, a reforma e ampliação do Departamento Técnico de Controle de Zoonoses/Canil Municipal de Barueri deve ser entregue em abril do ano que vem. A unidade fica na avenida Anhanguera, 200, Centro. As obras foram iniciadas com a demolição da construção existente (garagem e canil).

Inicialmente, devido à demanda, ocorrem as obras no espaço voltado ao Canil Municipal. No que se refere à parte de ampliação, o espaço terá complexo ambulatorial “1” e canil (piso térreo), área solário, canil de grande porte e abrigo de resíduos.

Quanto à reforma, os serviços envolvem complexo ambulatorial “2”, arquivo, limpeza de equipamentos e depósito.

O Departamento Técnico de Controle de Zoonoses passará a ter 1504,22 metros quadrados, sendo 1138,22 metros quadrados de área a construir; e 366 metros quadrados de reforma e ampliação.

Instalações

De acordo com a Prefeitura de Barueri, em termos estruturais, a etapa de reforma e ampliação do Canil Municipal melhorará em 100% a qualidade dos serviços prestados e também as condições de trabalho da equipe de Zoonoses.

De acordo com o projeto, serão criadas novas áreas como sala de necropsia, sala de vacina e ala específica para filhotes, dentre outros que a estrutura atual não tem.

Haverá ainda a criação de cerca de 60 baias individuais, seis baias coletivas (ambas para animais de pequeno porte) e quatro baias para animais de grande porte.

Atividades

O Departamento Técnico de Controle de Zoonoses está ligado à Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Realiza ações e serviços em vias públicas e locais privados.

Atua na prevenção e controle de animais peçonhentos e sinantrópicos; exerce atividades relativas à raiva, leptospirose, dengue, febre amarela, zika e chikungunya, entre outras.

Responde também pelos agravos causados por animais (mordeduras, picadas); recolhimento de animais domésticos de relevância em saúde pública e inspeções zoosanitárias.