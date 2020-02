Regina Duarte alega “usucapião” para se apossar de mansão em Alphaville

A atriz Regina Duarte, nova secretária de Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro, alega usucapião para tentar regularizar uma mansão que ocupa em Alphaville, segundo reportagem da revista “Época”.

O processo foi aberto no ano passado. O advogado Marcelo Franco diz que atriz ocupa a mansão há muitos anos, pacificamente e sem contestação do proprietário, e que tem o direito a possuir a matrícula do imóvel.

O texto de Guilherme Amado na “Época” cita ainda a advogada do condomínio, Adriana Domingues, que disse não haver oposição por parte dos residentes: é uma excelente condômina.

Usucapião em geral se aplica a invasões de terra ou de imóveis abandonados e geralmente é requerido por pessoas que não têm outro imóvel. Regina Duarte é dona de uma fazenda em Barretos, no interior paulista, onde cria gado da raça Brahman.