Relato de menino com fome em Carapicuíba comove GCMs, que se unem para doar mantimentos

Um relato sobre como ajudou José, um menino de 11 anos com fome, em Carapicuíba, feito pelo soldado do Exército Caio Moreira viralizou nas redes sociais e comoveu um grupo de guardas civis municipais da cidade e os GCMs se uniram para arrecadar mantimentos à família do menino, que foram entregues esta semana.

A mobilização dos GCMs arredou alimentos, roupas, brinquedos, materiais para uso doméstico e outros mantimentos à família de José. “Hoje o Papai Noel veio de farda!”, postou Caio Moreira, feliz com a solidariedade e em conseguir ajudar o garoto por meio de seu relato.

Em novembro, o soldado havia contado nas redes sociais sobre um encontro com José, que lhe parou na rua e pediu um chinelo, pois estava descalço. Caio deu um chinelo para o garoto e conversou com ele sobre seu cotidiano. José contou que estava com fome e iria para a casa quando conseguisse algum dinheiro. Caio decidiu levá-lo a uma pizzaria e o menino disse que queria levar a pizza para a casa, para poder comer junto com a irmã.

Publicidade

“Infelizmente nos encontramos nesta situação. Crianças passando fome, nas ruas. Infelizmente o sistema quer isso: pobre, preto e favelado passando fome”, lamentou o soldado. “Sei que José vai dar a volta por cima, Deus vai o abençoá-lo. Não pude ajudar da melhor forma, mas acredito que José e sua irmã Anália, de 8 anos, hoje irão dormir de barriga cheia!”, completou o soldado no relato que viralizou.

Neste sábado, 14 de dezembro, após a doação dos mantimentos pelos GCMs de Carapicuíba, Caio atualizou a história: “Um tempo atrás eu havia feito uma publicação que teve uma enorme repercussão aqui na minha cidade. Falava do José, o garotinho em que me deparei na rua, me pedindo ajuda. Enfim, no dia em que fiz a publicação, muitas pessoas entraram em contato comigo. Alguns para aplaudir a minha atitude, e a maioria para criticar, como sempre vão existir pessoas assim, não é? No entanto, entre diversas pessoas que entraram em contato comigo, uma delas foi o sub inspetor Edson, da Romu de Carapicuíba”, contou o soldado.

“Ele se prontificou a ajudar o garotinho. Fomos conversando e nos organizando. Juntamente com os amigos da corporação, Edson conseguiu arrecadar diversos materiais e, na noite de ontem (13), fomos até a residência onde se encontrava o José. Já estava um pouco tarde, mas graças a Deus encontramos todos lá. Acredito que o José tenha ficado muito feliz, e eu também”, continuou Caio Moreira.

“Esse ano, espero que José tenha um Natal maravilhoso ao lado de sua família”, completou o soldado.