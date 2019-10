Repórter volta a acusar Datena de assédio sexual e diz que declaração que o inocenta foi “ato errôneo”

A polêmica da acusação de assédio sexual de Bruna Drews, ex-repórter do “Brasil Urgente”, da Band, contra José Luiz Datena continua. Agora, após vazar a notícia de que ela registrou em cartório uma declaração inocentando o apresentador, a jornalista diz que não mentiu nas acusações feitas contra ele e que foi “induzida e mal orientada a assinar um documento não condiz com a realidade”.

Bruna Drews diz que não tinha condições psicológicas e financeiras para a disputa com Datena nos tribunais. “Assinei tal carta [de retratação] na intenção de recuperar a minha saúde física e mental e enterrar o ocorrido”, afirma. “Mulheres que passaram por isso sabem como é difícil encarar essa briga e vencê-la”.

Ela também reclama da atuação da polícia no caso: “Não houve investigação policial, meu depoimento não foi colhido e nenhuma testemunha foi ouvida”, relatou. “A Justiça não me permitiu brigar pelos meus direitos”.

Acusação e retratação

Bruna Drews havia feito as acusações contra Datena em janeiro deste ano. Na ocasião, ela protocolou representação no Ministério Público na qual afirma que Datena teria lhe dito que ela não precisava emagrecer porque “já era muito gostosa”.

Publicidade

O apresentador também teria dito, segundo Bruna acusou na época, que havia se masturbado diversas vezes pensando nela. Além disso, Datena teria declarado que é “um desperdício” o fato de ela namorar uma mulher.

Na retratação, que agora diz ter sido fruto de indução a erro, Bruna Drews havia declarado: “Esclareço que tais fatos não condizem com realidade e nunca ocorreram, sendo que os vídeos dos programas ao vivo, juntados aos autos, não passaram de brincadeiras, consignando que não me senti constrangida com referidos evento e aproveito a declaração para, também, pedir desculpas ao Senhor José Luiz Datena e sua família pelos transtornos causados, pretendendo que a presente retratação sirva para restabelecer qualquer dúvida em relação à sua idoneidade”.

Em entrevista a Leo Dias após a notícia da retratação, Datena se disse aliviado e que “enfim, a verdade prevalece”. “O mau que isto me causou e a meus filhos, netos e, principalmente, esposa é irreparável, mas, enfim, a verdade aparece”.