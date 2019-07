Restaurante em Alphaville realiza Festival de Fondue

Incluindo duas opções salgadas e uma doce, o restaurante La Cucina Piemontese, em Alphaville, realiza um Festival de Fondue até o final do inverno.

Na opção tradicional do Fondue de Queijo, um blend de queijos é servido com pães e grissini, deliciosos palitos de pão aromatizados. A composição do Fondue de Queijo Trufado, mistura queijos com salsa negra tartufata, e acompanha pães e grissini do dia.

Na versão doce, o irresistível Fondue de Chocolate traz um ganache de chocolate belga meio amargo, servido com frutas e bolacha wafer. Todas as opções incluem a reposição dos acompanhamentos.

Dando mais sabor ao Festival, as terças e quartas-feiras (exceto feriados), o cliente ao pedir um dos sabores de fondue de queijo é presenteado com uma taça de vinho de 125ml, a escolha do chef da casa para harmonizar perfeitamente com o prato. Nas quintas-feiras, o restaurante não cobra a taxa de rolha, para quem levar a sua própria bebida.

Serviço

Restaurante La Cucina Piemontese

Avenida Valville, 550, Alphaville

Mais informações: https://lacucinapiemontese.com.br / (11) 4154-4617