Restaurante em Osasco terá show do Marquito com jantar à vontade por R$ 79,90 na sexta

Restaurante em Osasco terá show do Marquito com jantar à vontade por...

O restaurante Caktus Osasco, localizado no Quitaúna, recebe um show do humorista Marquito na noite desta sexta-feira (29). Na ocasião, o jantar com bebida e comida à vontade será servido por R$ 79,90.

O buffet do Caktus é completo e conta com pratos quentes, saladas, churrasco, pizza, mini hambúrguer, suco e refrigerante. Crianças com idade entre 5 e 10 anos pagam metade do valor (R$ 39,95).

O restaurante fica na rua General Florêncio, 142, Quitaúna, em Osasco. Mais informações podem ser consultadas nas redes sociais do Caktus.