“Revoltadíssimo”, Datena ataca Paulo Guedes após explosão que queimou mãe e bebê em Osasco

Após a explosão que queimou gravemente uma mãe que usava álcool para esquentar mamadeira e seu bebê de 7 meses, em Osasco, nesta quinta-feira (2), o apresentador José Luiz Datena voltou a fazer duras críticas ao ministro da Economia, Paulo Guedes, responsável pela política econômica do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Por causa do preço do gás, a gente está vendo uma senhora que estava lá mexendo com álcool para esquentar a mamadeira do bebê, explodiu, pegou fogo nela e no bebê. Que situação”, lamentou Datena, no telejornal “Brasil Urgente”, da Band, ao noticiar a tragédia na qual a mãe e o bebê ficaram gravemente queimados em Osasco.

“Tudo isso é fruto de uma senhora não ter dinheiro para poder comprar gás. Aí acontece isso. Isso me deixa revoltadíssimo com esse ministro da Economia que não pensa no povo. Vai aumentar a energia elétrica e [Paulo Guedes diz] ‘qual o problema de aumentar a energia elétrica?’. Para as pessoas, olha aí o que acontece… Chega a ser criminoso isso aí”, disse Datena.

O apresentador declarou ainda: “Paulo Guedes disse que ia custar R$ 33 o gás. Está custando R$ 110, R$ 100… em alguns locais R$ 160. Então, fica inviável”.

Datena também reivindicou o aumento do auxílio emergencial em meio à crise causada pela pandemia de covid-19, que teve o valor reduzido pelo governo Bolsonaro. “Se tem um auxílio emergencial decente, Paulo Guedes, ninguém iria colocar fogo em álcool para esquentar mamadeira de bebê. Esse auxílio emergencial que o Paulo Guedes interrompeu no meio da pandemia, de R$ 600 passou para míseros R$ 175, R$ 250 e R$ 375, o povo não tem dinheiro para comprar gás”, afirmou o apresentador.

“A culpa disso é da política econômica desse governo aí. Desse Paulo Guedes, que só pensa em mercado financeiro”, declarou Datena. “Temos inflação alta, preço subindo e o brasileiro sem poder de compra, desempregado e morrendo de fome”.

O apresentador também cobrou maior participação de estados e municípios no auxílio à população contra os efeitos da crise.

