Revoltado com demissão, jovem faz mulher refém e a ameaça com faca em shopping de Barueri

Um menor de idade foi apreendido após fazer uma mulher, operadora de caixa no supermercado Sonda, refém e ameaçá-la com uma faca dentro do estabelecimento, no Parque Shopping Barueri.

publicidade

O caso aconteceu por volta das 12h30 desta quarta-feira (30). Ao chegarem no local, policiais militares que atuam na 5ª Cia do 20º Batalhão fizeram o isolamento e iniciaram as negociações, com o apoio das demais equipes e realizando os devidos procedimentos. Com a ação policial, o criminoso liberou a vítima ilesa e se entregou.

Aos policiais, o menor de idade declarou que enfrentava problemas trabalhistas após ser demitido de uma rede de fast food localizada no Parque Shopping Barueri.

publicidade

Os policiais então acalmaram os ânimos, prestaram primeiro acolhimento à vítima e posteriormente encaminharam a vítima e o menor infrator ao Distrito Policial Central de Barueri para dar seguimento à ocorrência.