“Rock leva a drogas, aborto e satanismo”, diz novo presidente da Funarte | Vídeo

Vídeos postados por Dante Mantovani, novo presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), no Youtube, têm chamado a atenção após ele ter sido nomeado para o cargo pelo governo Bolsonaro.

Em seu canal no Youtube, Mantovani declara, em um dos vídeos que “o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto”, revela reportagem do jornal “O Globo”.

“A indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. O próprio John Lennon disse que fez um pacto com o diabo”, completa o presidente da Funarte escolhido pelo governo Bolsonaro.

Publicidade

Ele diz ainda que há referências satanistas nos discos dos Beatles.

O presidente da Funarte é aluno do ideólogo de direita Olavo de Carvalho, e acredita que agentes comunistas infiltrados na CIA foram responsáveis por distribuir LSD para jovens em Woodstock. O objetivo final, diz ele, seria destruir a família, vista como “base” do capitalismo.