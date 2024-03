Rodrigo Sant’Anna traz seu show ‘Atazanado’ para Barueri neste sábado (23)

O humorista Rodrigo Sant’Anna apresenta seu novo show de humor, ‘Atazanado’, em Barueri neste sábado (23), às 18h30, na Praça das Artes.

Na apresentação, Sant’Anna usa suas habilidades para interpretar personagens como um tomate cereja, uma mãe rica, a mulher do site de busca e um peru de Natal. Usando hábitos do mundo moderno para refletir com humor sobre o cotidiano de uma geração, na saúde e na doença até que a família nos separe.

Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Express.

A Praça das Artes fica na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos.