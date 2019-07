Rogério e Aline Lins não têm deformidades faciais e médicos retiram curativos tipo máscara

A evolução clínica do prefeito e da primeira-dama de Osasco, Rogério e Aline Lins, continua boa, de acordo com os médicos em boletim divulgado pela direção do Hospital Municipal Antonio Giglio Ana manhã desta quinta-feira (4). No entanto, ainda não há previsão de alta.

O boletim informa ainda que: “Satisfazendo a expectativas da equipe médica, o casal não tem deformidades faciais e por indicação do cirurgião plástico do Hospital Antônio Giglio, Dr. Johnny Aldunate, não ficarão mais com os curativos tipo máscara”.

Ainda segundo o documento, “os membros superiores ainda se recuperam e inspiram cuidados e [os pacientes] permanecerão com os curativos oclusivos, com forte expectativa de que se recuperem sem sequelas funcionais”.

Rogério e Aline Lins ficaram feridos em uma explosão ao acender a fogueira do “Arraiá do Servidor”, na última sexta-feira (28), na Arena Vip, no Jardim das Flores. Eles estão internados desde então no Hospital Municipal Antonio Giglio. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Mesmo internado, o prefeito não se licenciou do cargo e mantém contato com secretários e funcionários via internet e telefone. As visitas são restritas para evitar riscos de infecção.

BOLETIM MÉDICO

Rogério Lins e Aline Lins

04/07/2019



Dr. Marcos Carmelita Siqueira

Dr. Hugo Gregoris de Lima

Dr. Marcus Monteiro