Rogério e Aline Lins têm alta: “Sou testemunho vivo de um milagre”, diz prefeito

Após 12 dias internados, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama, Aline Lins, tiveram alta e deixaram o Hospital Municipal Antonio Giglio por volta das 15h15 desta quarta-feira (10). Em breve entrevista coletiva antes de deixar o hospital (assista a íntegra abaixo), os dois falaram sobre o acidente e a recuperação. O chefe do Executivo se definiu como “testemunho vivo de um milagre”, por eles não terem ficado cegos ou até mesmo morrido no acidente.

“Apesar da aparência e da dor, graças a Deus e orações do Brasil inteiro, a gente está muito bem”, declarou Rogério Lins, que agradeceu pelas mensagens de fé e otimismo. “Recebi mensagens de brasileiros de toda parte do mundo”, afirmou. “A energia que vinha de fora para dentro era muito grande e era o combustível que a gente precisava para nossa recuperação”.

Na saída do hospital, dezenas de munícipes aguardavam o casal com cartazes com mensagens de apoio.

Rogério e Aline Lins sofreram queimaduras de primeiro e segundo graus nas mãos, braço e rosto, em uma explosão ao acenderem a fogueira do “Arraiá do Servidor” na noite de 28 de junho, uma sexta-feira.

A alta do casal é parcial. Eles continuarão fazendo tratamento no Antonio Giglio e precisarão tomar uma série de cuidados em casa. Um dos principais é não se expor ao sol.

O prefeito não se licenciou da Prefeitura e vai continuar despachando junto a secretários e funcionários principalmente via internet e telefone. “Pedi para os secretários que transformassem esse sentimento de solidariedade pela nossa recuperação em ainda mais trabalho pela cidade”, declarou Rogério Lins.

“Puxão de orelha”

A primeira-dama promete ‘pegar no pé’ do prefeito para que manter a rotina de trabalho não prejudique o tratamento. “O doutor Hugo [Gregoris de Lima] já puxou a orelha do Rogério, porque ele não para um segundo. O Rogério já está querendo ir para a rua, mas não vou deixar”, brincou.

Aline Lins declarou ainda que continua “bastante abadala” com o acidente. “Mas estou bem mais forte do que no dia que entrei [no hospital]”. “Foram dias muito difíceis. E, além do lado emocional, tem o lado estético, sempre fui muito vaidosa”. Na segunda-feira (8), ele teve de passar por procedimento de colocação de enxerto de pele na mão direita.

Rogério Lins evitou em apontar possíveis culpados pelo acidente. “Prefiro acreditar que foi um acidente e me concentrar que, graças a Deus, estou bem, minha esposa também e minhas filhas também”, afirmou, lembrando que as filhas, de 10 e 5 anos, pediram para acender a fogueira junto com eles e a família desistiu de última hora.

Para o prefeito, “o evento tinha infraestrutura, tanto que tinha brigada de incêndio e uma ambulância, que nos salvou”.