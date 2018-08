Rogério Lins cobrou reforma após levar a filha ao PS Infantil do Antônio Giglio

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), inaugurou na manhã de hoje (9) a reforma do Pronto Socorro Infantil do Hospital Municipal Central “Antônio Giglio”, no Centro da cidade. A unidade ganhou novos consultórios, salas de medicação, ala de emergência, brinquedoteca, fraldário, pintura e ajustes hidráulicos e elétricos, entre outras melhorias.

Rogério Lins declarou que cobrou a reforma ao Instituto Social de Saúde e Respeito à Vida (ISSRV), que administra o hospital, logo depois de levar a filha dele, doente, de madrugada, à unidade de saúde. “Foi uma madrugada em que eu confesso aqui para vocês que mal consegui dormir”, declarou o prefeito.

“Cheguei muito tarde, como de costume, na minha casa, e a Bia, minha filha mais velha, estava muito mal, sem cor, com febre, com mal-estar, e eu falei: ‘para ser mais rápido, vamos levar ela ao Hospital Central’. Aí, vim aqui e vi, não um problema de relacionamento, de atendimento, mas a infraestrutura não estava acolhedora, não estava receptiva”, contou.

“Ninguém vem ao pronto socorro feliz. A gente sempre vem com alguém com dor, com problema, com qualquer tipo de necessidade. E, se o ambiente não é acolhedor, parece que a dor fica ainda mais pesada, o ambiente contribui para que a tensão fique no ar”, avaliou Rogério Lins.

“Cheguei aqui, algumas pessoas falavam: ‘é o prefeito?’, ‘será que é o prefeito?’. Um cutucando o outro. Comecei a conversar com as pessoas, entrei em cada um dos espaços que tinham aqui… e foi uma noite em que eu liguei para o doutor Ewandro [Ruck, consultor médico do ISSRV], ele não atendeu, fiquei mais bravo ainda, mas era 1h40 da manhã. No outro dia cedo, nós nos reunimos e falei ‘doutor, nós precisamos mudar o Pronto Socorro Infantil da nossa cidade’”, lembrou Rogério Lins na entrega da reforma do PS Infantil do Hospital Antonio Giglio.

Prefeito diz que meta é reformar todas as unidades de saúde da cidade até 2020

O prefeito de Osasco destacou ainda outras ações realizadas na área da Saúde durante seu mandato, iniciado em janeiro de 2017. “A gente pegou a cidade, estamos completando um ano e meio de governo, e eram muitos problemas estruturais. Nós já reformamos pronto socorros, unidades básicas de saúde, e assim a gente vai fazer gradativamente em cada uma das unidades de saúde da nossa cidade”.

“Quero concluir esse primeiro ciclo de governo, de 4 anos, reformando todas as unidades de saúde da nossa cidade. Melhorando a infraestrutura, deixando elas mais modernas”, continuou Rogério Lins.

“Quero fazer com que as pessoas tenham uma boa sensação da saúde pública da nossa cidade, uma boa avaliação. Que visitem as unidades de saúde da cidade e saiam felizes com o que estejam encontrando. E esse o nosso compromisso”, completou.