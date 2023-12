Rogério Lins comemora chegada da Heineken a Osasco: “mais de 200 novos empregos”

O grupo Heineken escolheu a cidade de Osasco para instalar uma parte de sua operação, gerando mais de 200 empregos diretos nas áreas administrativa e de logística. A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), na tarde desta quinta-feira (14), nas redes sociais.

publicidade

“Bem-vinda a Osasco, Heineken. Mais uma grande empresa que trouxe uma grande operação para a nossa cidade. Serão mais de 200 empregos […]. Deus abençoe nossa cidade”, comemorou o prefeito, na publicação.

O centro de distribuição da cervejaria está localizado no bairro Presidente Altino, num galpão de aproximadamente 8 mil m², com capacidade para armazenar mais de 60 mil hectolitros mensais, um dos maiores da companhia. Trata-se de 31º CD da empresa no país.

publicidade

Com a nova unidade em Osasco, a Heineken prevê um aumento de 53% na destruição de seus produtos na região Metropolitana de São Paulo nos próximos três anos.

Empresas como Jamef Encomendas, Stone e a japonesa Rakuten também se instalaram recentemente em Osasco, cidade que tem o 7º maior Produto Interno Bruto (PIB) do país, e abriga ainda gigantes como Mercado Livre, iFood, Rappi, e outras.