Rogério Lins confirma congelamento do IPTU 2023 em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), reafirmou hoje (19) que o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) não terá aumento neste ano de 2023. A informação foi publicada nas redes sociais e confirma o que havia sido prometido por Lins, em setembro.

Na publicação desta quinta-feira, o prefeito lembrou que os contribuintes que quitarem o imposto à vista terão 10% de desconto, e reforçou a mudança na data de vencimento inicial, que era no mês de fevereiro e passou para março. “Sabemos que no começo do ano existem impostos estaduais, como o IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores), obrigações familiares com material escolar, etc”, justificou.

A taxa de lixo para isentos de IPTU em Osasco também foi retirada, segundo o prefeito.

Rogério Lins falou ainda sobre o projeto que prevê anistia de dívidas de tributos públicos anteriores a 2007, menores que 20 mil: “Em fevereiro, se o projeto for aprovado na Câmara, teremos anistia também”.

O texto foi enviado ao Legislativo e deve ser um dos primeiros assuntos a serem discutidos pelos vereadores neste início de ano.