Rogério Lins diz que seu governo é aprovado por quase 85% dos moradores de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), participou da retomada dos trabalhos da Câmara Municipal após recesso, nesta terça-feira (10). Em discurso, o chefe do Executivo citou obras e projetos em andamento e uma pesquisa que aponta quase 85% de aprovação de seu governo, segundo ele.

“Nós fizemos uma pesquisa de avaliação do governo… É um índice que a gente fica muito contente: hoje, quase 85% da nossa população aprova a maneira com que nós estamos governando a nossa cidade”, declarou Rogério Lins em discurso na Câmara de Osasco.

“Isso é um indicador muito positivo e que aumenta a nossa responsabilidade. É um indicador para saber que, é tanta confiança depositada no nosso trabalho que a gente tem que devolver para a população com ainda mais”, emendou o prefeito. “A gente quer fazer esse segundo mandato entrar para a história de Osasco, como um mandato que, no segundo, fez ainda mais que o primeiro”.

Rogério Lins pediu a colaboração dos vereadores na aprovação de projetos enviados pelo Executivo. “Nós vamos mandar projetos de infraestrutura inovadores”, afirmou.