Rogério Lins diz que uniformes e material escolar serão entregues após Carnaval

Os uniformes e material escolar dos alunos municipais de Osasco começarão a ser entregues após o Carnaval. A informação foi transmitida pelo prefeito Rogério Lins (PODEMOS), em discurso na sessão de abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Osasco na tarde desta terça feira, 06. As aulas na rede municipal osasquense começaram também nesta terça-feira.

“Logo após o Carnaval teremos um calendário de entrega de material e uniforme”, destacou o prefeito. Durante sua fala, Lins reforçou o investimento da admnistração na abertura de novas vagas de creches, incluindo os programas em parceria com o governo do estado. Ele disse espera chegar ao final do segundo ano de governo com 4 mil novas vagas abertas. Para isso, além de novas unidades em construção que deverão ser serão finalizadas, á projeto de novas unidades, além do projeto “Mundo da Criança”, que abrange duas grandes unidades, uma na Zona Norte e outra na Zona Sul, nos prédios onde funciona a FITO.

Convênio por moradias com os governos estadual e federal

No discurso, Lins aproveitou para revelar também que participou de cerimônia na manhã desta terça no Palácio dos Bandeirantes, para assinatura de convênio com os governos estadual e federal. O convênio propiciará a construção de 300 moradias populares no Jardim Veloso. Osasco foi uma das 6 cidades paulistas escolhidas para o pograma.