Rogério Lins enaltece Basket Osasco: “Um espelho para gerações futuras”

Na manhã desta terça-feira (11), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), recepcionou em seu gabinete a delegação do Basket Osasco, campeão do Campeonato Brasileiro de Basquete 2024.

O título veio na noite do último sábado, em Santos, no litoral de São Paulo. Essa é considerada a maior conquista da modalidade na história de Osasco e coloca a Coruja, como o time é carinhosamente apelidado, na história do basquete nacional. Lins homenageou cada membro da delegação campeã com a medalha de Honra ao Mérito de Osasco.

O prefeito classifica a conquista do Basket Osasco no Campeonato Brasileiro como um marco histórico para a cidade e reflete o trabalho, dedicação e talento de toda a equipe. “Hoje é dia de receber nosso time campeão que já está se preparando para um novo desafio, agora vamos buscar o título sul-americano”, destacou.

“Tive passagens pelo judô, natação e sei o quanto o esporte transformou minha vida. Não fui atleta de alto rendimento, mas ajudou na minha formação como pessoa. Vocês acabam sendo espelho para as gerações futuras. Este título representa a união e orgulho para Osasco, que agora está eternamente inscrita na história do basquete brasileiro”, completou o prefeito de Osasco.

“Resultado de um trabalho de 12 anos”, diz diretor do Basket Osasco

Já o diretor executivo do projeto Basket Osasco, João Ricardo Lourenço, destacou a importância do apoio do prefeito Rogério Lins para a equipe: “Sempre que o time precisou, o prefeito estava do lado. Esse título é o resultado de um trabalho de 12 anos. Prefeito você é parte dessa conquista, porque sem seu apoio não conseguiríamos”.

“Ao longo desses anos, esse comprometimento não apenas fortaleceu nossa equipe, mas também criou um legado para a cidade. Hoje contamos com mais de mil crianças tendo a oportunidade de treinar e desenvolver suas habilidades. Estamos cultivando uma nova geração de talentos esportivos”.

Participaram da recepção, junto com o secretário de Esportes, Thiago Borges Batista, os jogadores Jean Lucas, João Vitor, Elvis, Jamir, Augusto, Nicolas, Hátila, Ginaldo, Guilherme, Tom, Dalaqua e Lucas, além da comissão técnica formada pelo técnico, Adriano Geraldes, os assistentes técnicos Osvaldo Lima e Marcus Sestrem, o preparador físico Wanderson Silva, o supervisor Rosinaldo Valério, o mordomo José Aparecido e o diretor de marketing, Marcelo Sabino.