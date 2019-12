Rogério Lins garante entregas de uniforme e material escolar no início do ano em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, afirmou, nesta quinta-feira (19), que os kits de uniforme e material escolar serão entregues no início do ano letivo aos alunos da rede municipal de ensino.

“A partir da primeira semana de aula, todas as nossas crianças começarão a receber o kit de verão e o kit de inverno, além do material escolar. E até o final de fevereiro todas as nossas 70 mil crianças terão recebido tudo o que é necessário para terem um ensino de muita qualidade”, afirmou o prefeito em postagem nas redes sociais (assista abaixo).

Rogério Lins visitou a fábrica para acompanhar a confecção dos uniformes: