Rogério Lins inaugura novo Complexo Aquático Domenico Spedalleti na próxima semana

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos) anunciou em suas redes sociais que o novo Complexo Aquático Domenico Spedaletti, no Km 18, será entregue no próximo final de próxima semana.

O centro esportivo passou por ampla modernização e aprimoramento para garantir melhorias nas práticas esportivas a atletas e usuários.

As piscinas foram reconstruídas para ampliar as opções de treinamento e lazer aquático. Uma delas atenderá todas as normas de acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Também foi implantado novo sistema de aquecimento, recuperação dos vestiários, implantação de uma academia, revitalização do estacionamento e novo sistema de iluminação. Além disso, a arquibancada foi ampliada e foram criados espaços de convivência, como áreas de descanso e de alimentação para atletas e visitantes e revitalização das quadras esportivas.

O Centro Esportivo Domenico Spedaletti (Rua Alexandre Batistone, 360 – Km 18) abriga duas piscinas, utilizada para aulas de natação e hidroginástica.