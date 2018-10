Rogério Lins minimiza votação de Emidio em Osasco: “teve mais votos fora do que aqui”

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), minimizou a votação obtida na cidade pelo ex-prefeito Emidio de Souza (PT), que foi eleito deputado estadual no domingo (7) com 23.154 votos de eleitores osasquenses, do total de 65.898 obtidos pelo petista. “Ele teve muito mais votos fora da cidade, na qual foi prefeito duas vezes, do que aqui”, afirmou o prefeito.

Um dos coordenadores da campanha de Fernando Haddad (PT) à presidência, Emidio é um dos possíveis adversários de Lins na disputa pela Prefeitura em 2020.

Ao ser questionado pelo Visão Oeste sobre os reflexos da votação deste domingo para a próxima eleição municipal, Lins disse que “ainda é cedo” para discutir o pleito e analisou, sobre Emidio: “É muito relativo esse negócio de votação expressiva. O Emidio foi prefeito duas vezes e teve 6% dos votos válidos da cidade, não é? E praticamente era o único candidato da esquerda do município”.

“Então, se a gente for fazer uma avaliação rigorosa, não entendo que foi uma boa votação. Ele teve muito mais votos fora da cidade, na qual foi prefeito duas vezes, do que aqui”, completou Rogério Lins.