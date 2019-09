Rogério Lins parabeniza bombeiros que evitaram que homem se jogasse da Ponte Metálica

Poucos minutos após os bombeiros conseguiram fazer um homem desistir de se jogar da Ponte Metálica, em Osasco, na tarde desta terça-feira (24), o prefeito de Osasco, Rogério Lins, parabenizou os profissionais que participaram da ocorrência.

“Parabéns ao Corpo de Bombeiros de Osasco, equipe do Sargento Fontes, ao SAMU, a GCM, a PM e trânsito, por evitarem neste momento uma tentativa de suicídio no Viaduto Metálico! Agradeço também a todos que se uniram em uma corrente de oração para que essa vida fosse salva! Deus é Fiel! #ValorizeAVida #VoceNaoEstaSozinho”, postou o prefeito de Osasco em sua página no Facebook.

Negociação durou cerca de 1h

Após cerca de uma hora de negociação, os bombeiros conseguiram evitar que um homem se jogasse da Ponte Metálica, em Osasco, na tarde desta terça-feira (18).

O homem havia chegado ao local por volta das 13h30 e estava sentado na estrutura metálica, alegando que vinha sofrendo sérios problemas familiares e estava disposto a desistir da vida.

Os bombeiros conseguiram fazê-lo mudar de ideia e ele deixou o local por volta das 15h.