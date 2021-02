Rogério Lins participa da 1ª sessão e anuncia Ana Paula Rossi como líder do governo na Câmara de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), participou, na manhã desta terça-feira (2), da primeira sessão ordinária do ano e da nova Legislatura na Câmara Municipal. Ele confirmou a escolha da vereadora Ana Paula Rossi (PL) como líder do governo na Casa.

“Fiz uma discussão com os nossos, com o presidente da Câmara, Ribamar [Silva, do PSD], e nós pensamos em, mais uma vez, mostrar esse novo formato do nosso governo, que tem discutido pautas importantes, como a mulher, combate à desigualdade racial. E, neste momento de valorização, nós vamos ter pela primeira vez na história de Osasco uma líder do governo. E essa líder vai ser a Ana Paula Rossi”, declarou Rogério Lins. “Tem bastante experiência e a sensibilidade da mulher”, emendou.

Em discurso, o prefeito de Osasco destacou avanços da cidade nos últimos anos e desejou sorte e um bom mandato aos parlamentares eleitos nas eleições municipais de novembro.

