Rogério Lins, prefeito de Osasco, teve “mal-estar e importante alteração cardíaca”, diz assessoria

A assessoria da Prefeitura de Osasco emitiu nota oficial no fim da tarde desta quinta-feira (2) sobre o estado de saúde do prefeito Rogério Lins, após notícias de que ele teria sofrido um infarto. De acordo com o boletim, ele teve “um mal-estar e uma importante alteração cardíaca”.

Rogério Lins foi levado ao Hospital Municipal Antônio Giglio na noite desta quarta-feira (1º), após se sentir mal enquanto ainda estava na Prefeitura. Na unidade de saúde, foi medicado e passou por exames que, segundo a nota oficial, “apontaram importante alteração cardíaca”.

Ainda de acordo com o boletim, “devido a estas alterações, [Rogério Lins] está realizando novos exames externos”.

Leia a nota oficial sobre o estado de saúde do prefeito de Osasco, Rogério Lins, na íntegra:

“O prefeito de Osasco, Rogério Lins, teve um mal-estar na noite de quarta-feira, 1/7, enquanto estava na Prefeitura. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Antônio Giglio, foi medicado, submetido a exames que apontaram importante alteração cardíaca, e devido a estas alterações, está realizando novos exames externos.

Oremos pelo nosso prefeito em mais uma batalha, confiantes que teremos mais uma vitória! Deus no comando!”

Assessoria Prefeito Rogério Lins