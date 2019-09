Rogério Lins rebate crítica de vereador sobre sua internação no Hospital Antonio Giglio

Os ânimos se acirraram em audiência pública sobre a Saúde em Osasco realizada na manhã desta segunda-feira (30) na Câmara Municipal. O prefeito Rogério Lins (PODE) fez questão de participar do evento e rebater as críticas feitas pela oposição, liderada pelo vereador Tinha Di Ferreira (PTB).

O oposicionista, que defende uma CPI da Saúde, fez uma série de críticas e afirmou que o prefeito “ficou hospedado no hospital brincando de paciente”, em referência aos 12 dias que Rogério Lins e a primeira-dama, Aline Lins, ficaram internados no Hospital Municipal Antonio Giglio, após sofrerem queimaduras em explosão ao acenderem a fogueira no “Arraiá do Servidor”, no fim de junho.

O prefeito rebateu: “Que fique registrado aqui que eu não fiquei hospedado no hospital. Eu quase perdi a vida, junto com a minha esposa. Não desejo isso para ninguém. A gente tem que respeitar a família, que é a principal instituição da nossa cidade. Ninguém vai em hospital para ficar hospedado”.

“Eu fiquei no hospital público, não fui para o hospital particular como vossa excelência”, diz prefeito a vereador

Rogério Lins também ironizou o vereador Tinha Di Ferreira: “Eu fiquei no hospital público, não fui para o hospital particular como vossa excelência. Quando o senhor teve problema de saúde, foi para o convênio. Eu fiquei no hospital da nossa cidade, em respeito a nossa cidade, não fui para o convênio”.

O prefeito de Osasco também falou sobre ações em andamento na área, como as reformas de diversas alas do Hospital Municipal Antonio Giglio, entre outras unidades de saúde, e a futura construção do Hospital da Criança, na avenida Getúlio Vargas, prevista para ter começar até o início de 2020.

“Vamos iniciar ainda esse ano, no máximo no começo do ano que vem, a construção do Hospital da Criança em Osasco. Vão ser 40 leitos de internação, dez leitos de UTI, todas as especialidades pediátricas 24h”, declarou Rogério Lins.

O prefeito avaliou ainda que: “De um modo geral, temos apresentado uma nova realidade para a saúde da nossa cidade, mesmo reconhecendo que a gente ainda tem muita coisa para melhorar”.

Assista a íntegra da audiência pública abaixo: