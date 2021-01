Rogério Lins toma posse e diz que próximo mandato será focado nas famílias de Osasco

O prefeito Rogério Lins (Podemos), a vice-prefeita Ana Maria Rossi (Podemos) e os 21 vereadores eleitos para a 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco tomaram posse oficialmente, na manhã desta sexta-feira (1º), em sessão solene na sede do Legislativo.

Por conta da pandemia de covid-19, a cerimônia, que durou cerca de 50 minutos e foi presidida pelo vereador Ribamar Silva (PSD) – o mais votado no último pleito –, foi restrita à participação dos vereadores eleitos, prefeito, vice-prefeita e funcionários que atuaram diretamente na realização do evento.

Após cumprir os protocolos regimentais da posse, o prefeito Rogério Lins discursou e agradeceu ao apoio recebido ao longo dos quatro anos de seu primeiro mandato e sua reeleição. “Quero agradecer a minha equipe que trabalhou muito comigo, agradecer ao nosso povo, que me reconduziu com mais de 60% dos votos válidos – a maior votação do 1° turno da história do nosso município –, e agradecer por ser escolhido novamente para essa missão: a missão nobre de servir ao próximo, de fazer tudo o que for possível para que a gente melhore a vida da nossa população”, declarou.

Em seu discurso, Lins destacou o trabalho realizado em seu primeiro mandato e disse que seu próximo pleito será focado nas famílias osasquenses. “A gente procurou melhorar a infraestrutura da nossa cidade, melhorar os serviços públicos e fazer de tudo para trazer novas empresas, gerar novos empregos, mas nos próximos quatro anos quero mudar um pouco essa vertente. Quero pensar bastante na família, quero que as pessoas sintam orgulho de morar na nossa cidade; é para isso que eu vou me dedicar ainda mais”.

“A eleição acabou no ano passado e agora o nosso partido é a cidade de Osasco, é o nosso povo. Deus abençoe todos e um excelente mandato para todos nós”, finalizou.