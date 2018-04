Ruas de Osasco começam a ganhar novos radares

Osasco deve voltar em breve a ter fiscalização de trânsito por meio de radares. Os equipamentos começaram a ser instalados inicialmente em 36 pontos do município na noite desta terça-feira, 17, e em breve ter início uma campanha informativa, que deve durar cerca de 30 dias, até que a fiscalização comece, de acordo com matéria do jornal Diário da Região.

“Não haverá radares escondidos. Todos eles serão sinalizados, com placas informativas e também sinalização de solo”, declarou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osvaldo Vergínio, ao jornal.

De acordo com o Diário da Região, os locais onde serão instalados os radares em Osasco serão os seguintes:

RADAR FIXO DE VELOCIDADE

Av Fuad Auada, 302

Av Fuad Auada, 343

Av dos Autonomistas, 5693

Av dos Autonomistas, 5828

Av das Nações Unidas (próximo à rua Manoel Rodrigues)

Av. Sport Club Corinthians, 208

Av. Sport Club Corinthians (próximo à rua Georgina)

Av. Sport Clube Corinthians (próximo à rua Timóteo da Silva)

Av. Visconde de Nova Granada x Alameda dos Ipês

Av. Hilário Pereira de Souza (400 metros antes do Makro – nos dois sentidos)

Av. Leonil Crê Bortolosso (antes do colégio Pio X)

Av. Getúlio Vargas (próximo à rua General Labatuti – nos dois sentidos)

R. Luis Eulálio Bueno Vidigal (próximo à avenida Marechal Rodon)

Av. Kenedy, 382 x Av. Brasil

LOMBADA ELETRÔNICA

Av. Martin Luther King (em frente ao condomínio Lorian)

RADARES FIXOS DE SEMÁFORO E VELOCIDADE

Av. dos Autonomistas , 501

Av. dos Autonomistas (em frente ao Shopping União, nos dois sentidos)

Av. dos Autonomistas (em frente ao Carrefour, nos dois sentidos)

Av. Maria Campos x Praça Dalle Coutinho

Rua Aurora Soares Barbosa x Praça Dalle Coutinho

Av. Bussocaba x Rua Narciso Sturlini

Av. Prefeito Hirant Sanazar, 1875 (lado oposto)

Av. Manoel Pedro Pimentel x Av Franz Voegeli

Av. Visconde de Nova Granada x Avenida Diogo Antônio Feijó (sentido bairro-centro)

Av. João de Andrade x Av. Internacional

Av. Hildebrando de Lima x Av. Pedro Pinho

Av. Getúlio Vargas x Rua Xingu (nos dois sentidos)

Av. Getúlio Vargas, 1260 (nos dois sentidos)

Av. dos Autonomistas x Super Shopping x Praça Manoel Coutinho