Ruas em Itapevi são interditadas para shows de Zé Neto & Cristiano, Fábio Teruel e Marcha para Jesus

Devido aos shows da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano (26/05), Marcha para Jesus (28 de maio – sábado) e espetáculo “Encontro de Fé” com Fábio Teruel (29 de maio – domingo), a Prefeitura de Itapevi já começou a interditar ruas na cidade a partir de hoje (25).

As ruas Camboriú, Teodoro Salopa, Domingos Clementino Rocha e Orlando Téles, próximas ao Parque da Cidade (Rua Professor Dimarães Antônio Sandei, na Vila Nova Itapevi, ao lado do Estádio Municipal) estarão completamente interditadas, por conta do show da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, que acontece nesta quinta-feira (26), a partir das 18h.

Durante a interdição, agentes de trânsito estarão espalhados nas proximidades auxiliando motoristas e pedestres. A interdição é realizada pela empresa contratada para a realização do espetáculo com apoio da Prefeitura.

Por causa dos shows, o Parque da Cidade também estará fechado nesta quinta-feira (26), sábado (28) e domingo (29). O local abrirá normalmente apenas nesta sexta-feira (27) e a entrada será pelo portão próximo ao posto de gasolina Shell, na Área de Lazer da Vila Nova Itapevi.