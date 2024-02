Sábado (24) tem Palmeiras novamente na Arena Barueri

A Arena Barueri recebe mais uma partida do Palmeiras no Campeonato Paulista neste sábado (24). O Verdão enfrenta o Mirassol às 18h e os ingressos já estão à venda no site do time.

No clássico de domingo passado, quando o Palmeiras empatou com o Corinthians em 2×2, a Arena Barueri recebeu mais de 30 mil torcedores.

A partida contra o Mirassol será a penúltima em que o Palmeiras será mandante na primeira fase do Campeonato Paulista.

O último compromisso será diante do Botafogo, no dia 10. Para este duelo, a expectativa é que time de Abel Pereira retorne ao Allianz Parque.