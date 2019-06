Sábado (29) é “Dia D” de vacinação contra a febre amarela em Osasco

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco realiza no sábado (29), o “Dia D” de vacinação contra a febre amarela. O esquema vacinal consiste em uma dose única, a partir dos 9 meses de idade.

Quem já foi vacinado não precisa tomar a vacina de novo – a menos que tenha sido imunizado com a dose fracionada.

A vacina é contraindicada para crianças menores de 6 meses, gestantes, portadores de HIV com imunossupressão grave (células CD4<200 células/mm³), pessoas em tratamento de quimioterapia, submetidos a transplantes de órgãos, portadores de lúpus eritematoso sistêmico e que já tiveram história pregressa de doenças do timo.

A febre amarela é uma doença grave e a imunização é a forma mais eficaz para a prevenção e o controle da doença.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado, de janeiro a junho de 2019, foram confirmados 66 casos autóctones de febre amarela no estado, sendo que 12 deles evoluíram para óbitos. Em Osasco não houve nenhum caso confirmado da doença nos anos de 2018 e 2019, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

O objetivo do “Dia D” é melhorar a cobertura vacinal da febre amarela que, atualmente, em Osasco é de 40,7%. Para tomar a vacina, o munícipe deve comparecer a um dos postos de vacinação portando documento de identidade e, se possível, a carteira de vacinação e o cartão SUS.

Em Osasco serão três postos de vacinação no sábado, 29/6. Quem não puder comparecer, também poderá ser vacinado em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS), durante o horário regular de funcionamento.

“DIA D” da vacinação contra a febre amarela – POSTOS DE VACINAÇÃO EM OSASCO

Sábado, 29/6 – das 8h às 16h

. Região central: Posto Volante no Osasco Plaza Shopping

Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81 – Centro

. Zona Sul: UBS Maria Pia de Oliveira

Rua Saturno, 48 – Santo Antônio

. Zona Norte: UBS José Groff

Avenida Bandeirantes, 550 – Aliança