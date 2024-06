Sábado tem “Divertida Mente 2” em sessão adaptada a autistas no cinema do SuperShopping Osasco

O Kinoplex do SuperShopping Osasco exibe, no sábado (29), às 11h, o filme “Divertida Mente 2” na sessão azul – adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

publicidade

A continuação da história da Riley, uma produção da Disney com a Pixar, poderá ser assistida no cinema em uma sala especial, com luzes acesas, temperatura amena e portas abertas. Na sessão azul, o público também pode cantar, conversar, bater palmas e se movimentar durante a exibição do filme.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria e totens do cinema. Mais informações estão disponíveis no site SuperShopping Osasco.

Divertida Mente 2

publicidade

Sinopse: Riley se encontra mais velha, iniciando a puberdade e as novidades que chegam com a adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle dela vive uma adaptação para receber algo inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza não sabem como será com a chegada dos novos inquilinos.

Assista ao trailer: