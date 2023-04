Sábado terá seletiva em Osasco para o maior torneio mundial de cosplay

O SuperShopping Osasco sedia neste sábado (22) uma seletiva inédita na região para o maior campeonato de cosplay do mundo, o World Cosplay Summit. A iniciativa é promovida em parceria com a Agência Geek+.

Os apaixonados pelo universo geek estão convidados para participar da competição vestindo suas melhores fantasias e interpretando os personagens preferidos para concorrerem ao prêmio de R$ 1.000 e classificação para a próxima etapa que acontece em São Paulo, em maio. O evento aberto ao público conta com sorteios, músicas e dinâmicas.

Para competir, é necessário se inscrever gratuitamente através do link Osasco/SP – Formulário de Inscrições – Seletivas World Cosplay Summit (google.com), formar uma dupla, estar completamente caracterizado, ter mais de 18 anos e possuir um passaporte válido para todas as viagens.

Quatro jurados são responsáveis por avaliarem as apresentações, que devem durar até dois minutos e meio, seguindo os critérios de performance, fantasia e fidelidade ao personagem.

Os vencedores da seletiva em Osasco levam para casa R$ 1.000 e ainda conquistam a vaga na final brasileira, que acontece em São Paulo. Os participantes também têm a oportunidade de desfilar na categoria individual no dia do campeonato e ganhar prêmios especiais.

A grande dupla vencedora da etapa brasileira ganha o título nacional, o prêmio de R$ 3.500 e o direito de representar o Brasil na grande final do concurso, que acontece em Nagoia, no Japão, com tudo pago: passagem, hospedagem e emissão do visto japonês. Para mais informações, acesse a página oficial do Instagram -@worldcosplaysummitbrasil.

SERVIÇO

World Cosplay Summit no SuperShopping Osasco

Quando: sábado, dia 22 de abril, às 14h

Local: Praça de Eventos – 1º Piso, ao lado do Café do Ponto (Avenida dos Autonomistas, 1.828, Vila Yara)

Gratuito, sujeito à lotação