Além do primeiro curso de Medicina da região, a Uninove vai oferecer diversos cursos de graduação e pós-graduação na área da Saúde no futuro campus Osasco, no Centro da cidade, que deve entrar em atividade no segundo semestre.



Haverá cursos de graduação em Medicina, Odontologia, Enfermagem, Educação Física, Serviço Social e Tecnologia em Radiologia.

A universidade oferecerá também cursos de pós-graduação latu sensu em Enfermagem do Trabalho, Enfermagem em Cardiologia e Hemodinâmica, Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Materiais e Esterilização, Enfermagem em Urgência e Emergência, Enfermagem em UTI Pediátrica e Neonatal, Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental, Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica, Fisioterapia Cardiorrespiratória, Gerontologia, Imagenologia, Psicologia Organizacional e do Trabalho e Nutrição Clínica Funcional.

O prédio do campus da Uninove em Osasco deve ter mais de 15 andares, distribuídos em 12 mil m², com laboratórios, bibliotecas e sala de Núcleo Integrado de Saúde (para os alunos participarem de simulação de atendimento, utilizando bonecos).

O prédio ainda conta com lanchonetes, salas administrativas, estacionamento próprio, entre outros.

Faculdade de medicina

A faculdade de Medicina chega a Osasco por meio do programa Mais Médicos, do governo federal.

O convênio entre a Uninove, o município e o governo prevê a atuação dos futuros médicos na rede básica de saúde da cidade após o primeiro ano do curso e a destinação de 10% da receita do curso de Medicina, cerca de R$ 14 milhões em seis anos, para aplicação na área da Saúde no município.