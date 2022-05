“Saio da disputa à presidência com o coração ferido”, diz Doria ao desistir da pré-candidatura

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (23), a desistência de sua pré-candidatura a presidente. “Para as eleições deste ano me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve”, disse o político.

Doria, que enfrentou resistência dentro de seu partido e de demais legendas que defendem a terceira via contra Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), tentava se manter como candidato apesar dos rachas internos no PSDB.

Ele deixou o governo de São Paulo para concorrer às eleições e chegou a dizer que não desistiria da corrida à presidência, mas voltou atrás. “Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade de cabeça erguida”, afirmou o ex-governador.

“Seguirei como observador sereno do meu país. Sempre à disposição de lutar a guerra para a qual eu for chamado. Na vida pública ou na vida privada. Que Deus proteja o Brasil”, completou o político, em uma publicação no Twitter.